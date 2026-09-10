Initiation au cinéma d’animation en stop-motion, Bibliothèque Thabor-Lucien Rose, Rennes

Informations pratiques

Initiation au cinéma d’animation en stop-motion Mercredi 9 décembre, 16h00 Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T16:00:00+01:00 – 2026-12-09T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-09T16:00:00+01:00 – 2026-12-09T18:00:00+01:00

Dans le cadre de l’exposition «Raconte-moi le cinéma» de l’illustrateur jeunesse Aloïs Marignane, l’Association Française du Cinéma d’Animation propose une initiation à la technique d’animation «stop-motion» (image par image). Viens créer un mini-film dans lequel tu retrouveras les héroïnes et héros présents dans l’exposition.

Réservation conseillée.

Familles et enfants de 8 à 12 ans.

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 41 http://bibliotheques.rennes.fr

Atelier créatif avec l’Association Française du Cinéma d’Animation

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