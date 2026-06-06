Initiation au cirque Kerfany les Pins Moëlan-sur-Mer
Initiation au cirque Kerfany les Pins Moëlan-sur-Mer dimanche 5 juillet 2026.
Moëlan-sur-Mer
Initiation au cirque
Kerfany les Pins Domaine de Beg Porz Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-05
Initiation avec l’école de cirque Matizi Circus au domaine de Beg Porz du Lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 sur 2 semaines.
Activité à partir de 6 ans
Inscriptions sur place le lundi
Spectacle le samedi soir .
Kerfany les Pins Domaine de Beg Porz Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 71 07 98
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English :
L’événement Initiation au cirque Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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