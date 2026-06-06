Initiation au cirque Kerfany les Pins Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Initiation au cirque

Kerfany les Pins Domaine de Beg Porz Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-05

Initiation avec l’école de cirque Matizi Circus au domaine de Beg Porz du Lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 sur 2 semaines.

Activité à partir de 6 ans

Inscriptions sur place le lundi

Spectacle le samedi soir .

Kerfany les Pins Domaine de Beg Porz Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 71 07 98

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English :

L’événement Initiation au cirque Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS