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Initiation au cirque Kerfany les Pins Moëlan-sur-Mer

Initiation au cirque Kerfany les Pins Moëlan-sur-Mer dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Kerfany les Pins

Adresse : Domaine de Beg Porz

Ville : 29350 Moëlan-sur-Mer

Département : Finistère

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Moëlan-sur-Mer

Initiation au cirque

Kerfany les Pins Domaine de Beg Porz Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-05

Initiation avec l’école de cirque Matizi Circus au domaine de Beg Porz du Lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 sur 2 semaines.
Activité à partir de 6 ans
Inscriptions sur place le lundi
Spectacle le samedi soir   .

Kerfany les Pins Domaine de Beg Porz Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 71 07 98 

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English :

L’événement Initiation au cirque Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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