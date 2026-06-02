Atelier Cri silencieux Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer
Atelier Cri silencieux Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer samedi 4 juillet 2026.
Moëlan-sur-Mer
Atelier Cri silencieux
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Cris Silencieux est un atelier de création libre où chacun est invité à exprimer un message, une émotion, une revendication ou un rêve à travers une réalisation artistique sur carton.
Masque, pancarte ou autre support découpage, collage, écriture, dessin, peinture… toutes les techniques sont les bienvenues pour donner forme à votre cri silencieux .
Les créations pourront ensuite être portées lors d’une déambulation collective à 17h30 pour celles et ceux qui le souhaitent.
Prix libre • Matériel fourni • Tout public .
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Atelier Cri silencieux Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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