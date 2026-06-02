Atelier Cri silencieux Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Atelier Cri silencieux

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Cris Silencieux est un atelier de création libre où chacun est invité à exprimer un message, une émotion, une revendication ou un rêve à travers une réalisation artistique sur carton.

Masque, pancarte ou autre support découpage, collage, écriture, dessin, peinture… toutes les techniques sont les bienvenues pour donner forme à votre cri silencieux .

Les créations pourront ensuite être portées lors d’une déambulation collective à 17h30 pour celles et ceux qui le souhaitent.

Prix libre • Matériel fourni • Tout public .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Cri silencieux Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par OT QUIMPERLE LES RIAS