Initiation au cyanotype, Musée du Vignoble Nantais, Le Pallet

Informations pratiques

Initiation au cyanotype Samedi 19 septembre, 14h00 Musée du Vignoble Nantais Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Initiation à l’art du cyanotype pour les fêter les 200 ans de la photographie. Accès libre en continu en présence d’une médiatrice toute l’après-midi : vous cueillez les fleurs et feuilles du conservatoire des cépages, réalisez votre oeuvre et repartez avec votre marque-page unique !

Musée du Vignoble Nantais 82 Rue pierre abélard, 44330 Le Pallet, France Le Pallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240809013 https://www.musee-vignoble-nantais.eu/accueil/ Le musée a pour ambition de donner aux visiteurs les clés de compréhension de la viticulture nantaise, de manière didactique et ludique. Depuis l’implantation de la vigne au moyen âge jusqu’à aujourd’hui, les objets racontent l’histoire de ce terroir viticole, l’évolution des techniques, mais également la tonnellerie, le folklore, et le commerce du vin. Une vigne se travaille toute l’année et lorsque le vin est en cuve, il faut porter une attention particulière à sa vinification. La visite dévoile les techniques courantes et spécifiques au vignoble de Nantes. Des bornes multimédias et des objets permettent de présenter la viticulture actuelle. Ces informations peuvent être complétées par une visite de cave, car le dialogue avec les viticulteurs est essentiel pour bien comprendre leur travail et leur produit. Une salle est réservée à Pierre Abélard.

Initiation à l’art du cyanotype pour les fêter les 200 ans de la photographie. Accès libre en continu en présence d’une médiatrice toute l’après-midi : vous cueillez les fleurs et feuilles du des et…

©Ludivine Jourdan