Initiation au Do In Local PED face à la mairie Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Initiation au Do In

Local PED face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Technique japonaise d’automassage, de respiration et d’étirements issue de la médecine traditionnelle chinoise.

Activité ouverte à tous, sur inscription uniquement, prix libre. .

Local PED face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70

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English :

L’événement Initiation au Do In Plougasnou a été mis à jour le 2026-08-10 par OT BAIE DE MORLAIX