UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plougasnou

Initiation au Do In Local PED face à la mairie Plougasnou

samedi 22 août 2026 · Local PED face à la mairie · Plougasnou

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Local PED face à la mairie
Adresse
17 Rue François Charles
Ville
29630 Plougasnou
Département
Finistère
Tarif

Plougasnou

Initiation au Do In

Local PED face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Technique japonaise d’automassage, de respiration et d’étirements issue de la médecine traditionnelle chinoise.
Activité ouverte à tous, sur inscription uniquement, prix libre.   .

Local PED face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Initiation au Do In Plougasnou a été mis à jour le 2026-08-10 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Plougasnou (Finistère)