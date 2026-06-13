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INITIATION AU MOLKKY Les Angles

INITIATION AU MOLKKY Les Angles

INITIATION AU MOLKKY Les Angles mercredi 15 juillet 2026.

Ville : 66210 Les Angles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Les Angles

INITIATION AU MOLKKY

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15

En compagnie d’Ilona, venez découvrir et jouer au Molkky, le d’adresse finlandais.

Rdv au terrain de pétanque …
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Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76  lesanglesinfos@les-angles.com

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English :

Join Ilona to discover and play Molkky, the Finnish game of skill.

Meet at the petanque court…

L’événement INITIATION AU MOLKKY Les Angles a été mis à jour le 2026-06-13 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION

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