AGENDA · Meilhac
Initiation au scrabble Meilhac
lundi 27 juillet 2026 · Meilhac
Informations pratiques
Meilhac
Initiation au scrabble
Meilhac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:30:00
fin : 2026-07-27 16:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Une partie à 20 c’est possible! Claude Tessier fait découvrir ce jeu de société aux familles. Famille avec des enfants + de 8 ans. Infos et inscriptions auprès du Centre Social de Nexon. .
Meilhac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05
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English : Initiation au scrabble
L’événement Initiation au scrabble Meilhac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus