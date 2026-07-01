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AGENDA · Meilhac

Initiation au scrabble Meilhac

lundi 27 juillet 2026 · Meilhac

Initiation au scrabble Meilhac

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
87800 Meilhac
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Meilhac

Initiation au scrabble

Meilhac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:30:00
fin : 2026-07-27 16:30:00

Date(s) :
2026-07-27

Une partie à 20 c’est possible! Claude Tessier fait découvrir ce jeu de société aux familles. Famille avec des enfants + de 8 ans. Infos et inscriptions auprès du Centre Social de Nexon.   .

Meilhac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05 

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English : Initiation au scrabble

L’événement Initiation au scrabble Meilhac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus