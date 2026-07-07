Informations pratiques

Meilhac

Marché gourmand

Place de l’Eglise Meilhac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Venez découvrir un marché gourmand réunissant des producteurs, artisans et commerçants locaux autour de leurs meilleures spécialités. Flânez entre les stands, dégustez des produits du terroir et composez votre repas parmi un large choix de mets salés et sucrés à savourer sur place.

Dans une ambiance conviviale et festive, ce rendez-vous est l’occasion de partager un agréable moment en famille ou entre amis, tout en mettant à l’honneur les saveurs locales et le savoir-faire des producteurs de la région. Une belle invitation à la découverte gastronomique, aux rencontres et au plaisir de bien manger. .

Place de l’Eglise Meilhac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 63

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English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Meilhac a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus