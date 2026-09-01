JEP Présentation et concert piano voix à l’église de Meilhac Église Saint-Denis Meilhac

Informations pratiques

Meilhac

JEP Présentation et concert piano voix à l’église de Meilhac

Église Saint-Denis Place de l’Église Meilhac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 19:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir l’église Saint-Denis de Meilhac sous un nouveau jour. La soirée débutera par une présentation de l’histoire de cet édifice, permettant aux visiteurs de mieux comprendre son patrimoine, son architecture et sa place dans la vie de la commune. Ensuite, le patrimoine laissera place à la musique avec un concert en duo proposant un répertoire de variétés françaises et anglo-saxonnes. Dans le cadre intimiste et l’acoustique remarquable de l’église, profitez d’un moment de partage où patrimoine et culture se rencontrent. .

Église Saint-Denis Place de l’Église Meilhac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 63

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English : JEP Présentation et concert piano voix à l’église de Meilhac

L’événement JEP Présentation et concert piano voix à l’église de Meilhac Meilhac a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus