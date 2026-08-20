Présentation et concert piano – voix à l’église de Meilhac, Église Saint-Denis de Meilhac, Meilhac

Informations pratiques

Présentation et concert piano – voix à l’église de Meilhac Samedi 19 septembre, 18h00 Église Saint-Denis de Meilhac Haute-Vienne

Gratuit. Participation au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Venez découvrir l’église Saint-Denis de Meilhac sous un nouveau jour.

La soirée débutera par une présentation de l’histoire de cet édifice, permettant de mieux comprendre son patrimoine, son architecture et sa place dans la vie de la commune.

Le patrimoine laissera ensuite place à la musique avec un concert en duo proposant un répertoire de variétés françaises et anglo-saxonnes. Dans le cadre intimiste et l’acoustique remarquable de l’église, profitez d’un moment de partage où patrimoine et culture se rencontrent.

Église Saint-Denis de Meilhac 87800 Meilhac Meilhac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555581063 https://www.visitlimousin.com/sejourner/activites/les-activites-culturelles/eglise-saint-denis-meilhac-fr-4130426/ Cette église du XVe siècle, marquée par l’histoire et les aléas du temps, dévoile une architecture singulière. Son plan atypique se distingue notamment par un avant-toit reliant la nef à la chapelle nord. À l’intérieur, une seule travée a conservé sa voûte d’ogives d’origine ainsi que sa clef de voûte ornée d’une fleur de lys. Les deux chapelles, souvent prises pour un transept, témoignent des différentes campagnes de reconstruction et des adaptations de l’édifice au fil des siècles.

Au sol, les pierres funéraires et la tombe d’un abbé rappellent la mémoire des générations qui ont marqué ce lieu. Une visite qui invite à découvrir un édifice où se mêlent histoire, architecture et patrimoine du Limousin. Parking à proximité.

Venez découvrir l’église Saint-Denis de Meilhac sous un nouveau jour.

©B.Mauger