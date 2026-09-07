INITIATION AU TAÏWANAIS, Bibliothèque Benoîte Groult, Paris

Informations pratiques

INITIATION AU TAÏWANAIS Samedi 26 septembre, 10h00 Bibliothèque Benoîte Groult Paris

Gratuit, réservation !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T13:00:00+02:00

C’est la rentrée des cultures, les Bibliothèques de Paris accueillent des inititations aux langues des quatres coins du monde. Grâce au Ficep et au Centre culturel de Taïwan, viens apprendre les bases de la langue taïwanaise et ses spécificités grâce à la technique inovante du professeur Yoann Goudin !

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte, 75014 Paris Paris 75014 Quartier de Plaisance Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/multi_event.php?user=134094 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0143224218 »}]

Venez découvrir la langue taïwanaise gratuitement ! taïwanais initiation

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