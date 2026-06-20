Initiation au Tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise Cour de l’école Aignay-le-Duc

Informations pratiques

Aignay-le-Duc

Initiation au Tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise

Cour de l’école 2 Place de la Mairie Aignay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 11:00:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Sous l’œil et les conseils avisés de Christian, découvrez le tir à l’arc, discipline qui allie plaisir et concentration. Essayez-vous pendant une heure en vous amusant sur toutes sortes de cibles !

Attention, réservation obligatoire, nombre de places limité 03 80 91 13 19 .

Cour de l’école 2 Place de la Mairie Aignay-le-Duc 21510 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 91 13 19 contact@tourisme-chatillonnais.fr

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English : Initiation au Tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise

L’événement Initiation au Tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise Aignay-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)