Initiation au Tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise Cour de l’école Aignay-le-Duc
vendredi 10 juillet 2026 · Cour de l'école · Aignay-le-Duc
Informations pratiques
Aignay-le-Duc
Initiation au Tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise
Cour de l’école 2 Place de la Mairie Aignay-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 11:00:00
fin : 2026-07-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Sous l’œil et les conseils avisés de Christian, découvrez le tir à l’arc, discipline qui allie plaisir et concentration. Essayez-vous pendant une heure en vous amusant sur toutes sortes de cibles !
Attention, réservation obligatoire, nombre de places limité 03 80 91 13 19 .
Cour de l’école 2 Place de la Mairie Aignay-le-Duc 21510 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 91 13 19 contact@tourisme-chatillonnais.fr
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English : Initiation au Tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise
L’événement Initiation au Tir à l’arc avec la Flèche Noironnaise Aignay-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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