Aignay-le-Duc

Qui vit dans nos rivières ? au Parc national de forêts

Mairie Aignay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:30:00

fin : 2026-07-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Nous arpenterons les bords des rivières du Parc national à la découverte de la faune aquatique, discrète et fragile.

Par les Agents du Parc National et de l’ONF mutualisés .

Mairie Aignay-le-Duc 21510 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr

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English : Qui vit dans nos rivières ? au Parc national de forêts

L’événement Qui vit dans nos rivières ? au Parc national de forêts Aignay-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)