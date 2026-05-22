Qui vit dans nos rivières ? au Parc national de forêts Aignay-le-Duc
Qui vit dans nos rivières ? au Parc national de forêts Aignay-le-Duc lundi 13 juillet 2026.
Aignay-le-Duc
Qui vit dans nos rivières ? au Parc national de forêts
Mairie Aignay-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:30:00
fin : 2026-07-13 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Nous arpenterons les bords des rivières du Parc national à la découverte de la faune aquatique, discrète et fragile.
Par les Agents du Parc National et de l’ONF mutualisés .
Mairie Aignay-le-Duc 21510 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Qui vit dans nos rivières ? au Parc national de forêts
L’événement Qui vit dans nos rivières ? au Parc national de forêts Aignay-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)