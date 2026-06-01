Atelier tataki zomé Aignay-le-Duc
Atelier tataki zomé Aignay-le-Duc samedi 20 juin 2026.
Aignay-le-Duc
Atelier tataki zomé
Le pré du soult Aignay-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-07-07 2026-07-21 2026-08-01 2026-08-15 2026-08-29
Je vous propose deux heures hors du temps, pour en apprendre plus sur l’impression végétale sur textile. Un atelier divisé en deux parties la cueillette et la création. .
Le pré du soult Aignay-le-Duc 21510 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 80 07 28 contact@lmchardon-creation.com
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English : Atelier tataki zomé
L’événement Atelier tataki zomé Aignay-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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