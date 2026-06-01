Aignay-le-Duc

Atelier tataki zomé

Le pré du soult Aignay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-07-07 2026-07-21 2026-08-01 2026-08-15 2026-08-29

Je vous propose deux heures hors du temps, pour en apprendre plus sur l’impression végétale sur textile. Un atelier divisé en deux parties la cueillette et la création. .

Le pré du soult Aignay-le-Duc 21510 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 80 07 28 contact@lmchardon-creation.com

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English : Atelier tataki zomé

L’événement Atelier tataki zomé Aignay-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)