Stage de badigeon à la chaux

Aignay-le-Duc Aignay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : 25 – 25 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Avec un stage des 2 jours durant un week-end vous saurez tout ce qu’il faut savoir pour faire un badigeon à la chaux et serez en mesure de le faire. .

Aignay-le-Duc Aignay-le-Duc 21510 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 83 98 15 jm-mf.lagadec@laposte.net

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English :

L’événement Stage de badigeon à la chaux Aignay-le-Duc a été mis à jour le 2026-03-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)