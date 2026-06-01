Aignay-le-Duc

Atelier découverte de la teinture végétale

le pré du soult Aignay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-08-01 17:30:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-07-07 2026-07-21 2026-08-01 2026-08-15 2026-08-29

L’atelier découverte de la teinture végétale vous permettra de découvrir les bases de cette technique, si vous aimez les plantes, le fait main et vous laissez surprendre, cet atelier saura vous charmer. Je vous propose quatre heures hors du temps, pause thé et goûter compris pour vous permettre de découvrir dans le calme et la bonne humeur cette technique ancienne. Vous ne verrez plus vos plantes de la même manière ! .

le pré du soult Aignay-le-Duc 21510 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 80 07 28 contact@lmchardon-creation.com

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English : Atelier découverte de la teinture végétale

L’événement Atelier découverte de la teinture végétale Aignay-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)