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AGENDA · Malicorne-sur-Sarthe

Initiation au tournage Malicorne-sur-Sarthe

dimanche 27 septembre 2026 · Malicorne-sur-Sarthe

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Rue Victor Hugo
Ville
72270 Malicorne-sur-Sarthe
Département
Sarthe
Tarif
90 90 90

Malicorne-sur-Sarthe

Initiation au tournage

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 16:30:00

Date(s) :
2026-09-27

Initiation au tournage
Découvrez la technique du tournage encadré par la céramiste Sara Grace Wevill et créez vos propres pièces.
A partir de 12 ans / ados / adultes. Tarif 90€ les 5 heures
Réservation en amont au 02 43 48 07 17 ou à musee.malicorne@valleedelasarthe.fr. Règlement sur place auprès de la céramiste.   .

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17  musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

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English :

Introduction to filming

L’événement Initiation au tournage Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Vallée de la Sarthe

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