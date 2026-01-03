INITIATION AU VITRAIL TIFFANY Brignac

INITIATION AU VITRAIL TIFFANY

12D Chemin de la Salamane Brignac Hérault

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15 2026-04-12

Vous avez toujours voulu apprivoiser le verre et créer des objets uniques ? Cet atelier d’initiation est fait pour vous !

Créativité et savoir-faire vous attendent pour ces ateliers d’initiation au Vitrail Tiffany. Après une présentation illustrée de la technique, les défis s’enchaînent pour réaliser une première création. Cette technique artisanale du sertissage de verre permet de fabriquer bijoux, photophores, abats-jour… L’atelier Tiffany se veut une porte ouverte vers la créativité. L’acquisition de compétences se fait au travers d’une pédagogie individualisée et d’un environnement convivial décomplexé.

Plongez dans un monde magique et coloré !

CONDITIONS

Ouvert à tous aucun pré-requis nécessaire À partir de 14 ans, accompagné d’un adulte

Groupe de 8 personnes maximum

Sur réservation uniquement Pas d’annulation ou de décalage possible au delà de 15 jours avant l’atelier

Organisée par la Cie Créaction. .

12D Chemin de la Salamane Brignac 34800 Hérault Occitanie +33 7 67 08 98 72 okcreaction@gmail.com

English :

Have you always wanted to tame glass and create unique objects? This introductory workshop is for you!

