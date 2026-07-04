UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Brignac

LES ESTIVALES DE BRIGNAC SOIRÉE BLANCHE Brignac

vendredi 28 août 2026 · Brignac

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Adresse
2 Chemin de Fouscais
Ville
34800 Brignac
Département
Hérault
Tarif

Brignac

LES ESTIVALES DE BRIGNAC SOIRÉE BLANCHE

2 Chemin de Fouscais Brignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Venez vêtus de blanc pour une soirée festive
Venez vêtus de blanc pour une soirée festive où convivialité, partage et bonne humeur seront de mise !

Présence de foodtruck, vignerons et brasseurs.   .

2 Chemin de Fouscais Brignac 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 07 03  contact@mairiebrignac34.fr

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English : LES ESTIVALES DE BRIGNAC SOIRÉE BLANCHE

Come dressed in white for a festive evening

L’événement LES ESTIVALES DE BRIGNAC SOIRÉE BLANCHE Brignac a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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