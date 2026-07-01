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Initiation aux Arts du cirque, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes

jeudi 16 juillet 2026 · Plaine de jeux La Halvêque · Nantes

Initiation aux Arts du cirque, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Plaine de jeux La Halvêque
Adresse
23 Rue Léon Serpollet, Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Initiation aux Arts du cirque Jeudi 16 juillet, 16h00 Plaine de jeux La Halvêque Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T16:00:00+02:00 – 2026-07-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T16:00:00+02:00 – 2026-07-16T18:00:00+02:00

Initiation aux Arts du cirque
Jonglage, cerceaux, équilibre, monocycle, avec l’association cirque en retz

Plaine de jeux La Halvêque 23 Rue Léon Serpollet, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Initiation aux Arts du cirque cirque

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