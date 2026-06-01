ATELIERS DJ – initiation au mix pour tout public !, La Cocotte Solidaire, Nantes

ATELIERS DJ – initiation au mix pour tout public ! Jeudi 16 juillet, 17h00 La Cocotte Solidaire Loire-Atlantique

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T17:00:00+02:00 – 2026-07-16T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T17:00:00+02:00 – 2026-07-16T19:00:00+02:00

Jeudi 16 juillet de 17h à 19h La Cocotte Solidaire

sur l’île de Versailles (arrêt tram St-Mihiel)

ℹ️ Prix libre et nombre de place limité : pensez à vous inscrire par ici : https://www.lacocottesolidaire.fr/collect/description/711686-m-atelier-dj-initiation-au-mix

DJ clé de la scène tourangelle, désormais installée à Nantes, Nawme est musicienne et professeure de musique diplômée – DEM de jazz à Jazz à Tours – elle a construit sa carrière autour de valeurs fortes et d’un travail acharné et méticuleux.

Tant artiste que pédagogue, Manon Ballue aka Nawme a à cœur de partager son univers et son savoir faire auprès de personnes désireuses d’apprendre et d’obtenir les clés pour se professionnaliser dans le monde de la musique.

Possibilité de déjeuner avant l’atelier, sur réservation ici : https://www.lacocottesolidaire.fr/page/2119761-reservation

La Cocotte Solidaire 1 ile de versailles 44000 Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.lacocottesolidaire.fr/collect/description/711686-m-atelier-dj-initiation-au-mix »}, {« link »: « https://www.lacocottesolidaire.fr/page/2119761-reservation »}]

Tant artiste que pédagogue, Nawme a à cœur de partager son univers et son savoir faire auprès de personnes désireuses d’apprendre pour se professionnaliser dans le monde de la musique ou non.