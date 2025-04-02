Initiation aux danses bretonnes La Bernerie-en-Retz
Initiation aux danses bretonnes La Bernerie-en-Retz lundi 20 juillet 2026.
La Bernerie-en-Retz
Initiation aux danses bretonnes
Les Halles La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 20:30:00
fin : 2026-07-20 22:00:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-17
Rendez-vous ce soir pour une initiation gratuite aux danses bretonnes et traditionnelles à La Bernerie-en-Retz
Un petit air de Bretagne souffle sur La Bernerie-en-Retz ce soir !
L’association Kerverner Raez Dansou (Kerradan) vous propose de vous initier à quelques danses bretonnes au son du violon, de la guitare et de l’accordéon.
On aime car
même le débutant peut participer
on s’entraîne pour le Fest Noz qui à lieu dans deux jours
c’est joyeux et entraînant
Faites chauffer les semelles, levez vos petits doigts et c’est parti pour une bonne soirée de danse !
Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz. .
Les Halles La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire kerradan.dansou@laposte.net
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English :
Join us this evening for a free initiation to Breton and traditional dances in La Bernerie-en-Retz
L’événement Initiation aux danses bretonnes La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic
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