La Bernerie-en-Retz

Initiation aux danses bretonnes

Les Halles La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 20:30:00

fin : 2026-07-20 22:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-17

Rendez-vous ce soir pour une initiation gratuite aux danses bretonnes et traditionnelles à La Bernerie-en-Retz

Un petit air de Bretagne souffle sur La Bernerie-en-Retz ce soir !

L’association Kerverner Raez Dansou (Kerradan) vous propose de vous initier à quelques danses bretonnes au son du violon, de la guitare et de l’accordéon.

On aime car

même le débutant peut participer

on s’entraîne pour le Fest Noz qui à lieu dans deux jours

c’est joyeux et entraînant

Faites chauffer les semelles, levez vos petits doigts et c’est parti pour une bonne soirée de danse !

Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz. .

Les Halles La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire kerradan.dansou@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us this evening for a free initiation to Breton and traditional dances in La Bernerie-en-Retz

L’événement Initiation aux danses bretonnes La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic