Initiation CANVA Association GARE DES LUMIERES Aisey-sur-Seine

Aisey-sur-Seine

Initiation CANVA

Association GARE DES LUMIERES 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 16:00:00

fin : 2026-05-06 18:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Affiches, vidéos, invitations, réseaux sociaux… Devenez maître de vos créations visuelles!

La Gare vous propose de vous familiariser avec l’outil CANVA pour concevoir du plus simple au plus compliqué, vos propres créations visuelles.

Fortement recommandé de venir avec son PC pour une mise en pratique. Si possible, vous pouvez créer votre compte en ligne avant l’atelier si non nous le ferons sur place. N’hésitez pas à préciser votre niveau et vos souhaits particuliers lors de l’inscription (présentation générale, vidéos, affiches, …). Sur inscription (place limitées). .

Association GARE DES LUMIERES 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 04 15 56 garedeslumieres@gmail.com

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English : Initiation CANVA

L’événement Initiation CANVA Aisey-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)