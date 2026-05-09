Casteljaloux

Initiation danses du Pacifique

Lac de Clarens Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 18:30:00

fin : 2026-08-23 20:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Danses du Pacifique initiation gratuite

Dress code haut noir et paréo coloré .

Lac de Clarens Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 64 10 14

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English : Initiation danses du Pacifique

L’événement Initiation danses du Pacifique Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne