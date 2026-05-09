Initiation danses du Pacifique Casteljaloux
Initiation danses du Pacifique Casteljaloux dimanche 23 août 2026.
Casteljaloux
Initiation danses du Pacifique
Lac de Clarens Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:30:00
fin : 2026-08-23 20:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Danses du Pacifique initiation gratuite
Dress code haut noir et paréo coloré .
Lac de Clarens Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 64 10 14
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English : Initiation danses du Pacifique
L’événement Initiation danses du Pacifique Casteljaloux a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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