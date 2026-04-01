Montdoumerc

Initiation de danse à Montdoumerc

Montdoumerc Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Le Comité d'animation de Montdoumerc organise une initiation de danse est organisée à la salle des fêtes de Montdoumerc par le danseur professionnel Tony Andreazza

Le Comité d'animation de Montdoumerc organise une initiation de danse est organisée à la salle des fêtes de Montdoumerc par le danseur professionnel Tony Andreazza. Au programme rock et cha-cha-cha.

Renseignement et inscription au 06.79.20.51.18

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Montdoumerc 46230 Lot Occitanie +33 6 79 20 51 18

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English :

The Comité d'animation de Montdoumerc organizes a dance initiation is organized at the village hall of Montdoumerc by professional dancer Tony Andreazza

L’événement Initiation de danse à Montdoumerc Montdoumerc a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cahors Vallée du Lot