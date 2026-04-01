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Initiation de danse à Montdoumerc Montdoumerc

Initiation de danse à Montdoumerc Montdoumerc

Initiation de danse à Montdoumerc Montdoumerc dimanche 26 avril 2026.

Ville : 46230 Montdoumerc

Département : Lot

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 15 15 Général

Montdoumerc

Initiation de danse à Montdoumerc

Montdoumerc Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Le Comité d'animation de Montdoumerc organise une initiation de danse est organisée à la salle des fêtes de Montdoumerc par le danseur professionnel Tony Andreazza

Le Comité d'animation de Montdoumerc organise une initiation de danse est organisée à la salle des fêtes de Montdoumerc par le danseur professionnel Tony Andreazza. Au programme rock et cha-cha-cha.

Renseignement et inscription au 06.79.20.51.18

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Montdoumerc 46230 Lot Occitanie +33 6 79 20 51 18 

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English :

The Comité d'animation de Montdoumerc organizes a dance initiation is organized at the village hall of Montdoumerc by professional dancer Tony Andreazza

L’événement Initiation de danse à Montdoumerc Montdoumerc a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cahors Vallée du Lot

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