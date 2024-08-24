Balade du Lemboulas Montdoumerc Lot

Balade du Lemboulas Montdoumerc Lot vendredi 1 août 2025.

Balade du Lemboulas

Balade du Lemboulas 46230 Montdoumerc Lot Occitanie

Durée : Distance : 8.5 Tarif :

Passé le ruisseau du Lemboulas, d’agréables chemins font découvrir différentes architectures de pigeonniers tout en profitant de belles vues sur la région et offrent une première approche du Quercy Blanc.

English :

Once past the Lemboulas stream, pleasant paths lead you to discover the different architectural styles of pigeon houses, while enjoying beautiful views over the region and offering a first glimpse of the Quercy Blanc.

Deutsch :

Nach dem Lemboulas-Bach führen angenehme Wege durch die verschiedenen Architekturen der Taubenschläge, während Sie schöne Ausblicke auf die Region genießen und einen ersten Zugang zum Quercy Blanc bieten.

Italiano :

Superato il torrente Lemboulas, si snodano numerosi e piacevoli sentieri che permettono di scoprire i diversi stili architettonici delle piccionaie e di godere di una splendida vista sulla regione, con un primo scorcio sul Quercy Blanc.

Español :

Una vez pasado el arroyo de Lemboulas, hay una serie de agradables senderos en los que se pueden descubrir los diferentes estilos arquitectónicos de los palomares y disfrutar de las hermosas vistas sobre la región, que ofrecen una primera visión del Quercy Blanco.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme (ADT du Lot)