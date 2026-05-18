Initiation découverte balade Nuits des forêts Monastère Sainte-Anne de Roubion Bonlieu-sur-Roubion

Bonlieu-sur-Roubion

Initiation découverte balade Nuits des forêts

Monastère Sainte-Anne de Roubion 225 Route de la Laupie Bonlieu-sur-Roubion Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 16:30:00

fin : 2026-06-12 23:30:00

Date(s) :

2026-06-12

À l’occasion des Nuits des Forêts, l’ADAF vous propose un événement gratuit pour construire des nichoir à oiseaux, découvrir la forêt des bords du Roubion à la tombée de la nuit et vous initier à un inventaire naturaliste de papillons de nuit !

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Monastère Sainte-Anne de Roubion 225 Route de la Laupie Bonlieu-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 30 11 04 claire.grimonprez@adaf26.org

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English :

To mark the Nuits des Forêts (Forest Nights), ADAF is organizing a free event where you can build bird nesting boxes, discover the forest on the banks of the Roubion at dusk and take part in a naturalist inventory of moths!

L’événement Initiation découverte balade Nuits des forêts Bonlieu-sur-Roubion a été mis à jour le 2026-05-18 par Montélimar Tourisme Agglomération