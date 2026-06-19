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Initiation découverte de la pêche sur le fleuve Loire La Chapelle-d’Aurec

Initiation découverte de la pêche sur le fleuve Loire La Chapelle-d’Aurec vendredi 21 août 2026.

Adresse
Le Chambon
Ville
43120 La Chapelle-d'Aurec
Département
Haute-Loire
Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

La Chapelle-d’Aurec

Initiation découverte de la pêche sur le fleuve Loire

Le Chambon La Chapelle-d’Aurec Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 09:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

L’AAPPMA de Monistrol Gournier vous propose de découvrir la pêche au coup dans le fleuve la Loire au lieu dit Le Chambon . Matériel fourni. Pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte.
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Le Chambon La Chapelle-d’Aurec 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 

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English :

The Monistrol Gournier AAPPMA offers you the chance to try your hand at spearfishing in the Loire River at Le Chambon . Equipment provided. For adults and children aged 8 and over accompanied by an adult.

L’événement Initiation découverte de la pêche sur le fleuve Loire La Chapelle-d’Aurec a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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