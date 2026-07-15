Informations pratiques

La Chapelle-d’Aurec

Tour de France féminin 2026

La Chapelle-d’Aurec Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 13:40:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Le Tour de France féminin passe à La Chapelle d’Aurec !

Passage de la caravane publicitaire à partir de 13h40 et passage des coureuses à partir de 14h45.

Parcours décoré par les habitants.

Venez nombreux encourager les championnes !

.

La Chapelle-d’Aurec 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Women’s Tour de France is coming to La Chapelle d’Aurec!

The promotional caravan will pass through starting at 1:40 p.m., and the riders will pass through starting at 2:45 p.m.

The route has been decorated by local residents.

Come out in large numbers to cheer on the champions!

L’événement Tour de France féminin 2026 La Chapelle-d’Aurec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron