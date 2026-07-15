Tour de France féminin 2026 La Chapelle-d’Aurec
jeudi 6 août 2026 · La Chapelle-d'Aurec
Informations pratiques
La Chapelle-d’Aurec
Tour de France féminin 2026
La Chapelle-d’Aurec Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 13:40:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Le Tour de France féminin passe à La Chapelle d’Aurec !
Passage de la caravane publicitaire à partir de 13h40 et passage des coureuses à partir de 14h45.
Parcours décoré par les habitants.
Venez nombreux encourager les championnes !
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La Chapelle-d’Aurec 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
The Women’s Tour de France is coming to La Chapelle d’Aurec!
The promotional caravan will pass through starting at 1:40 p.m., and the riders will pass through starting at 2:45 p.m.
The route has been decorated by local residents.
Come out in large numbers to cheer on the champions!
L’événement Tour de France féminin 2026 La Chapelle-d’Aurec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron