Saint-Médard-sur-Ille

Initiation gratuite aux danses bretonnes et conférence 2026

Rue de la Mairie Saint-Médard-sur-Ille Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Initiation gratuite aux danses bretonnes pour les adultes comme les plus jeunes. Un moment parfait pour apprendre en s’amusant les pas indispensables et danser sur tous les airs de Bretagne. Cette initiation est précédée à 14h d’une conférence sur l’histoire contemporaine de la culture bretonne et du fest noz.

Ce stage de danse bretonne gratuit est animé par Yoann Lécuyer, dans le cadre de la 27e Fest’Yves de Sens-de-Bretagne et de la Fête de la Bretagne 2026. .

Rue de la Mairie Saint-Médard-sur-Ille 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 26 80 17 29

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L’événement Initiation gratuite aux danses bretonnes et conférence 2026 Saint-Médard-sur-Ille a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT 35 ADMIN