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Initiation Hip-Hop Salle des Ricochets Bavilliers

Initiation Hip-Hop Salle des Ricochets Bavilliers mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Salle des Ricochets

Adresse : Place Jean Moulin

Ville : 90800 Bavilliers

Département : Territoire de Belfort

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Bavilliers

Initiation Hip-Hop

Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :
2026-04-29

Dans le cadre de la Semaine internationale de la danse, la médiathèque de Bavilliers vous propose une initiation au hip-hop animée par Maâti.

Public à partir de 7 ans

Au programme découverte des bases du hip-hop, travail du rythme, coordination et expression corporelle. Cette séance est accessible à tous et ne nécessite aucun prérequis.

Accès libre, sans inscription.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment convivial autour de la danse.   .

Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02  mediatheque@bavilliers.fr

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English : Initiation Hip-Hop

L’événement Initiation Hip-Hop Bavilliers a été mis à jour le 2026-04-20 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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