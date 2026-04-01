Initiation Hip-Hop Salle des Ricochets Bavilliers

Bavilliers

Initiation Hip-Hop

Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:00:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Dans le cadre de la Semaine internationale de la danse, la médiathèque de Bavilliers vous propose une initiation au hip-hop animée par Maâti.

Public à partir de 7 ans

Au programme découverte des bases du hip-hop, travail du rythme, coordination et expression corporelle. Cette séance est accessible à tous et ne nécessite aucun prérequis.

Accès libre, sans inscription.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment convivial autour de la danse. .

Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr

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English : Initiation Hip-Hop

L’événement Initiation Hip-Hop Bavilliers a été mis à jour le 2026-04-20 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)