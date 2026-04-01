Initiation Hip-Hop Salle des Ricochets Bavilliers
Initiation Hip-Hop Salle des Ricochets Bavilliers mercredi 29 avril 2026.
Bavilliers
Initiation Hip-Hop
Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-04-29 16:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Dans le cadre de la Semaine internationale de la danse, la médiathèque de Bavilliers vous propose une initiation au hip-hop animée par Maâti.
Public à partir de 7 ans
Au programme découverte des bases du hip-hop, travail du rythme, coordination et expression corporelle. Cette séance est accessible à tous et ne nécessite aucun prérequis.
Accès libre, sans inscription.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment convivial autour de la danse. .
Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr
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English : Initiation Hip-Hop
L’événement Initiation Hip-Hop Bavilliers a été mis à jour le 2026-04-20 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)