Moments musicaux Musique de chambre baroque Salle des Ricochets Bavilliers
Moments musicaux Musique de chambre baroque Salle des Ricochets Bavilliers jeudi 30 avril 2026.
Bavilliers
Moments musicaux Musique de chambre baroque
Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
La médiathèque et le Conservatoire Henri Dutilleux vous proposent une soirée dédiée à la musique de chambre baroque.
Ce moment musical vous invite à découvrir ou redécouvrir un répertoire riche en nuances et en émotions, porté par des œuvres emblématiques de la période baroque. Entre élégance et virtuosité, les musiciens vous feront voyager au cœur d’un univers raffiné et intemporel.
Un rendez-vous accessible à tous, que vous soyez amateur de musique classique ou simple curieux. .
Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr
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English : Moments musicaux Musique de chambre baroque
L’événement Moments musicaux Musique de chambre baroque Bavilliers a été mis à jour le 2026-04-20 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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