Moments musicaux Musique de chambre baroque Salle des Ricochets Bavilliers

Bavilliers

Moments musicaux Musique de chambre baroque

Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

La médiathèque et le Conservatoire Henri Dutilleux vous proposent une soirée dédiée à la musique de chambre baroque.

Ce moment musical vous invite à découvrir ou redécouvrir un répertoire riche en nuances et en émotions, porté par des œuvres emblématiques de la période baroque. Entre élégance et virtuosité, les musiciens vous feront voyager au cœur d’un univers raffiné et intemporel.

Un rendez-vous accessible à tous, que vous soyez amateur de musique classique ou simple curieux. .

Salle des Ricochets Place Jean Moulin Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr

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English : Moments musicaux Musique de chambre baroque

L’événement Moments musicaux Musique de chambre baroque Bavilliers a été mis à jour le 2026-04-20 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)