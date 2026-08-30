Informations pratiques

Béziers

INITIATION INFORMATIQUE

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-06

Débutants ou en quête de repères, apprenez à utiliser un ordinateur et à organiser vos documents simplement et efficacement.

Partez ou repartez sur de bonnes bases en informatique ! Apprenez à utiliser un ordinateur au quotidien bureau, souris, clavier, fenêtres et dossiers. Découvrez également comment organiser vos documents de manière simple et efficace.

Ateliers pour adultes. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Whether you’re a beginner or looking for guidance, learn how to use a computer and organize your documents simply and effectively.

L’événement INITIATION INFORMATIQUE Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34