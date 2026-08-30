INITIATION INFORMATIQUE Béziers
mardi 6 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
INITIATION INFORMATIQUE
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-06
Débutants ou en quête de repères, apprenez à utiliser un ordinateur et à organiser vos documents simplement et efficacement.
Partez ou repartez sur de bonnes bases en informatique ! Apprenez à utiliser un ordinateur au quotidien bureau, souris, clavier, fenêtres et dossiers. Découvrez également comment organiser vos documents de manière simple et efficace.
Ateliers pour adultes. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Whether you’re a beginner or looking for guidance, learn how to use a computer and organize your documents simply and effectively.
L’événement INITIATION INFORMATIQUE Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34
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