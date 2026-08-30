INITIATION INTERNET Béziers
mardi 17 novembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
INITIATION INTERNET
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-17
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place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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L’événement INITIATION INTERNET Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34
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