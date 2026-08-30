Informations pratiques

Béziers

INITIATION INTERNET

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-17

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place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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L’événement INITIATION INTERNET Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34