UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Béziers

INITIATION INTERNET Béziers

mardi 17 novembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Adresse
place du 14 Juillet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

INITIATION INTERNET

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17
fin : 2026-11-18

Date(s) :
2026-11-17

Faites vos premiers pas sur le web pour effectuer des recherches simples et efficaces.
Initiez-vous au web en apprenant à utiliser un navigateur et à effectuer des recherches efficaces. Découvrez les bonnes pratiques pour trouver rapidement les informations dont vous avez besoin.   .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take your first steps online to conduct simple and effective searches.

L’événement INITIATION INTERNET Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34

À voir aussi à Béziers (Hérault)