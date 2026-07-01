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Initiation ludique à poney Thauvenay

samedi 25 juillet 2026 · Thauvenay

Initiation ludique à poney Thauvenay

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
18300 Thauvenay
Département
Cher
Tarif
30 30 30 Tarif enfant

Thauvenay

Initiation ludique à poney

Thauvenay Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Animation spéciale pour l’été !!!Familles
Une matinée d’initiation avec pour thème des jeux Meilleur poney et cavalier déguisé
Viens déguisé et amuse-toi en équipe !
Un apéro convivial est offert pour les enfants et les adultes 30  .

Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 73 58 74 

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English :

Special Summer Event!!!

L’événement Initiation ludique à poney Thauvenay a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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