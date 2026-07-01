Informations pratiques

Thauvenay

Initiation ludique à poney

Thauvenay Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Animation spéciale pour l’été !!!Familles

Une matinée d’initiation avec pour thème des jeux Meilleur poney et cavalier déguisé

Viens déguisé et amuse-toi en équipe !

Un apéro convivial est offert pour les enfants et les adultes 30 .

Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 73 58 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Special Summer Event!!!

L’événement Initiation ludique à poney Thauvenay a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Grand Sancerrois