Initiation ludique à poney Thauvenay
samedi 25 juillet 2026 · Thauvenay
Informations pratiques
Thauvenay
Initiation ludique à poney
Thauvenay Cher
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 12:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Animation spéciale pour l’été !!!Familles
Une matinée d’initiation avec pour thème des jeux Meilleur poney et cavalier déguisé
Viens déguisé et amuse-toi en équipe !
Un apéro convivial est offert pour les enfants et les adultes 30 .
Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 73 58 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Special Summer Event!!!
L’événement Initiation ludique à poney Thauvenay a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
À voir aussi à Thauvenay (Cher)
- Initiation jeu à poney, plus que Fun ! Thauvenay 22 août 2026