Informations pratiques

Thauvenay

Initiation jeu à poney, plus que Fun !

Thauvenay Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Animation spéciale pour l’été !!!Familles

Matinée d’initiation Jeux à poney !

Enfile ton plus beau déguisement et viens partager une matinée pleine de rires et de défis avec ton poney !

Au programme

Un parcours décoré à réaliser avec ton poney.

Déguise aussi ton fidèle compagnon pour encore plus de fun !

Des jeux et défis en équipe dans une ambiance conviviale.

Pour terminer cette belle matinée, un apéritif gourmand sera offert à tous les enfants et à leurs accompagnateurs. 30 .

Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 73 58 74

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English :

Special Summer Event!!!

L’événement Initiation jeu à poney, plus que Fun ! Thauvenay a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Grand Sancerrois