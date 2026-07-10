UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Thauvenay

Initiation jeu à poney, plus que Fun ! Thauvenay

samedi 22 août 2026 · Thauvenay

Initiation jeu à poney, plus que Fun ! Thauvenay

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
18300 Thauvenay
Département
Cher
Tarif
30 30 30 Tarif enfant

Thauvenay

Initiation jeu à poney, plus que Fun !

Thauvenay Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Animation spéciale pour l’été !!!Familles
Matinée d’initiation Jeux à poney !

Enfile ton plus beau déguisement et viens partager une matinée pleine de rires et de défis avec ton poney !

Au programme
Un parcours décoré à réaliser avec ton poney.
Déguise aussi ton fidèle compagnon pour encore plus de fun !
Des jeux et défis en équipe dans une ambiance conviviale.

Pour terminer cette belle matinée, un apéritif gourmand sera offert à tous les enfants et à leurs accompagnateurs. 30  .

Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 73 58 74 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Special Summer Event!!!

L’événement Initiation jeu à poney, plus que Fun ! Thauvenay a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

À voir aussi à Thauvenay (Cher)