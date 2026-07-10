Initiation jeu à poney, plus que Fun ! Thauvenay
samedi 22 août 2026 · Thauvenay
Informations pratiques
Thauvenay
Initiation jeu à poney, plus que Fun !
Thauvenay Cher
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 12:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Animation spéciale pour l’été !!!Familles
Matinée d’initiation Jeux à poney !
Enfile ton plus beau déguisement et viens partager une matinée pleine de rires et de défis avec ton poney !
Au programme
Un parcours décoré à réaliser avec ton poney.
Déguise aussi ton fidèle compagnon pour encore plus de fun !
Des jeux et défis en équipe dans une ambiance conviviale.
Pour terminer cette belle matinée, un apéritif gourmand sera offert à tous les enfants et à leurs accompagnateurs. 30 .
Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 73 58 74
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English :
Special Summer Event!!!
L’événement Initiation jeu à poney, plus que Fun ! Thauvenay a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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