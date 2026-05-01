[Vignobles en Scène!]: Eco-circuit des terroirs de Sancerre Thauvenay
vendredi 16 octobre 2026 · Thauvenay
Informations pratiques
Thauvenay
[Vignobles en Scène!]: Eco-circuit des terroirs de Sancerre
26 Rue de la Mairie Thauvenay Cher
Tarif : 19 – 19 – EUR
19
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:15:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17
Embarquez pour une escapade sensorielle au cœur du vignoble ! À l’occasion du week-end National Vignoble en Scène, le Domaine Eric Louis vous invite à vivre une expérience immersive à la découverte des paysages, des terroirs et des saveurs du Sancerrois.
À l’occasion du week-end National Vignoble en Scène, découvrez une expérience immersive proposée par le Domaine Eric Louis au cœur du Sancerrois.
Embarquez pour une balade en voiturette électrique à travers les paysages du vignoble. Au fil du parcours, notre audioguide vous dévoilera anecdotes locales et secrets du terroir.
Vous rejoindrez ensuite l’une de nos parcelles de vignes pour une immersion au plus près de nos terres. Après une lecture de paysage, place à la dégustation de nos Sancerre parcellaires, accompagnés du célèbre Crottin de Chavignol.
Une escapade sensorielle entre paysages, terroirs et plaisirs gourmands, à vivre au cœur du vignoble de Sancerre. 19 .
26 Rue de la Mairie Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 91 46 contact@sancerre-ericlouis.com
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English :
To mark the Vignoble en Scène weekend, Domaine Eric Louis is offering a discovery tour of the Sancerrois region in an electric buggy, a fun way to discover the landscapes, terroirs, cultural and gastronomic riches…
Category Les Immersives
L’événement [Vignobles en Scène!]: Eco-circuit des terroirs de Sancerre Thauvenay a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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