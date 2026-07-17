Concert à l’église de Thauvenay, Eglise Saint-Pierre, Thauvenay

Informations pratiques

Concert à l’église de Thauvenay Dimanche 20 septembre, 15h30 Eglise Saint-Pierre Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Mairie de Thauvenay vous ouvre les portes de l’église pour un concert gratuit :

« Le trio à cordes pincées de Paris »

Venez découvrir de nouvelles sonorités et contempler l’intérieur de ce patrimoine.

Eglise Saint-Pierre Place de l’Eglise 18300 Thauvenay Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire

La Mairie de Thauvenay vous ouvre les portes de l’église pour un concert gratuit

©Thauvenay