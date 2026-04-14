[Concerts]: à la Bête Noire Thauvenay
[Concerts]: à la Bête Noire Thauvenay vendredi 1 mai 2026.
Thauvenay
[Concerts]: à la Bête Noire
Le Guenetin Thauvenay Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-05-01 2026-06-05 2026-07-10 2026-09-04
L’association de la Bête Noire Sancerroise organise pendant la saison estivale, plusieurs soirées avec concerts, restauration et buvette !
L’évènement se déroule en plein air, devant la chèvrerie.
L’association de la Bête Noire Sancerroise organise pendant la saison estivale, plusieurs soirées avec concerts, restauration et buvette !
L’évènement se déroule en plein air, devant la chèvrerie. .
Le Guenetin Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire associationdelabetenoire@gmail.com
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English :
During the summer season, the Bête Noire Sancerroise association organizes several evenings with concerts, food and refreshments!
The event takes place outdoors, in front of the goat farm.
L’événement [Concerts]: à la Bête Noire Thauvenay a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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