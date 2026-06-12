Initiation pêche Fresnay-sur-Sarthe
Initiation pêche Fresnay-sur-Sarthe mardi 18 août 2026.
Fresnay-sur-Sarthe
Initiation pêche
Aire de loisirs du Sans Souci Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Organisé par la Fédération de Pêche de la Sarthe.
Envie de vous connecter à la nature en famille ou entre amis ?
La Fédération de Pêche de la Sarthe vous invite à partager un moment convivial au bord de l’eau. Que vous n’ayez jamais tenu une canne à pêche de votre vie ou que vous souhaitiez partager votre passion, nos initiations gratuites sont ouvertes à toutes et à tous !
Tout est prévu pour vous !
Pas besoin d’investir dans du matériel, nous nous occupons de tout pour vous offrir la meilleure expérience possible
– Matériel fourni Cannes, lignes et appâts vous attendent sur place.
– Encadrement de passionnés Des animateurs expérimentés vous guident pas à pas pour vos premières prises.
– Horaires au choix Rejoignez-nous le matin de 10h30 à 12h30 ou l’après-midi de 14h00 à 16h00.
Venez profitez de l’été au bord de l’eau, on vous attend nombreux !
Le mardi 18 août à l’Aire de Loisirs du Sans Souci à Fresnay-sur-Sarthe.
Gratuit. Inscription obligatoire sur HelloAsso car places limitées. .
Aire de loisirs du Sans Souci Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 85 66 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Sarthe Fishing Federation.
L’événement Initiation pêche Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-12 par OT des Alpes Mancelles
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