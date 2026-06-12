Fresnay-sur-Sarthe

Initiation pêche

Aire de loisirs du Sans Souci Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Organisé par la Fédération de Pêche de la Sarthe.

Envie de vous connecter à la nature en famille ou entre amis ?

La Fédération de Pêche de la Sarthe vous invite à partager un moment convivial au bord de l’eau. Que vous n’ayez jamais tenu une canne à pêche de votre vie ou que vous souhaitiez partager votre passion, nos initiations gratuites sont ouvertes à toutes et à tous !

Tout est prévu pour vous !

Pas besoin d’investir dans du matériel, nous nous occupons de tout pour vous offrir la meilleure expérience possible

– Matériel fourni Cannes, lignes et appâts vous attendent sur place.

– Encadrement de passionnés Des animateurs expérimentés vous guident pas à pas pour vos premières prises.

– Horaires au choix Rejoignez-nous le matin de 10h30 à 12h30 ou l’après-midi de 14h00 à 16h00.

Venez profitez de l’été au bord de l’eau, on vous attend nombreux !

Le mardi 18 août à l’Aire de Loisirs du Sans Souci à Fresnay-sur-Sarthe.

Gratuit. Inscription obligatoire sur HelloAsso car places limitées. .

Aire de loisirs du Sans Souci Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 85 66 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Sarthe Fishing Federation.

L’événement Initiation pêche Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-12 par OT des Alpes Mancelles