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AGENDA · Rieux

Initiation pêche Rieux

mercredi 19 août 2026 · Rieux

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
5 Rue des Ajoncs
Ville
56350 Rieux
Département
Morbihan
Tarif

Rieux

Initiation pêche

5 Rue des Ajoncs Rieux Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 17:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Initiation pêche réservée aux enfants de 7 à 12 ans sous le terrain des sports de St Perreux   .

5 Rue des Ajoncs Rieux 56350 Morbihan Bretagne +33 6 80 16 84 05 

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English :

L’événement Initiation pêche Rieux a été mis à jour le 2026-08-12 par OT PAYS DE REDON

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