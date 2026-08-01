Informations pratiques

Rieux

Initiation pêche

5 Rue des Ajoncs Rieux Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-19 17:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Initiation pêche réservée aux enfants de 7 à 12 ans sous le terrain des sports de St Perreux .

5 Rue des Ajoncs Rieux 56350 Morbihan Bretagne +33 6 80 16 84 05

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English :

L’événement Initiation pêche Rieux a été mis à jour le 2026-08-12 par OT PAYS DE REDON