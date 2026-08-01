AGENDA · Rieux
Initiation pêche Rieux
mercredi 19 août 2026 · Rieux
Informations pratiques
Rieux
Initiation pêche
5 Rue des Ajoncs Rieux Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 17:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Initiation pêche réservée aux enfants de 7 à 12 ans sous le terrain des sports de St Perreux .
5 Rue des Ajoncs Rieux 56350 Morbihan Bretagne +33 6 80 16 84 05
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English :
L’événement Initiation pêche Rieux a été mis à jour le 2026-08-12 par OT PAYS DE REDON
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