Saint-Germain-les-Belles

Initiation pêche

Plan d’eau de Montréal Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’AAPPMA, invite les enfants à une matinée placée sous le signe de la nature et de la découverte au plan d’eau de Montréal, à Saint-Germain-les-Belles. À partir de 9h, les jeunes pêcheurs en herbe pourront s’initier gratuitement à la pêche dans une ambiance conviviale et familiale.

Encadrée par des passionnés, cette animation permettra aux enfants du CP au CM2 de découvrir le matériel de pêche, d’apprendre les techniques de base et de profiter d’un moment de partage au bord de l’eau. Une belle occasion de sensibiliser les plus jeunes à la nature tout en vivant une expérience ludique en plein air.

Les participants devront être accompagnés et rester sous la responsabilité de leurs parents. Une tenue adaptée à la météo, une casquette, de la crème solaire et surtout la bonne humeur seront les bienvenues !

Pour prolonger ce moment convivial, une restauration sera proposée sur place le midi. .

Plan d’eau de Montréal Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine latruitedelabriance@gmail.com

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English : Initiation pêche

L’événement Initiation pêche Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne