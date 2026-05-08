Loto Saint-Germain-les-Belles
Loto Saint-Germain-les-Belles samedi 16 mai 2026.
Saint-Germain-les-Belles
Loto
le bourg Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Venez partager un moment chaleureux et convivial lors du loto annuel de l’AP3E au profit de l’école de St Germain les Belles.
Tout le monde est bienvenu. Les porte-bonheurs, talismans et autres objets fétiches sont acceptés pour vous permettre de gagner des sympathiques lots .
Partie enfant gratuite. Buvette, restauration sur place. .
le bourg Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 26 30 73
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English : Loto
L’événement Loto Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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