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Loto Saint-Germain-les-Belles

Loto Saint-Germain-les-Belles

Loto Saint-Germain-les-Belles samedi 16 mai 2026.

Adresse : le bourg

Ville : 87380 Saint-Germain-les-Belles

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif réduit

Saint-Germain-les-Belles

Loto

le bourg Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Venez partager un moment chaleureux et convivial lors du loto annuel de l’AP3E au profit de l’école de St Germain les Belles.
Tout le monde est bienvenu. Les porte-bonheurs, talismans et autres objets fétiches sont acceptés pour vous permettre de gagner des sympathiques lots .
Partie enfant gratuite. Buvette, restauration sur place.   .

le bourg Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 26 30 73 

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English : Loto

L’événement Loto Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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