Initiation peinture sur porcelaine Le Hôme Varaville 8 juillet 2025 14:30

Calvados

Initiation peinture sur porcelaine Le Hôme Avenue du Président Coty Varaville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 14:30:00

fin : 2025-08-12 16:30:00

Date(s) :

2025-07-08

2025-07-10

2025-07-15

2025-07-17

2025-07-22

2025-07-24

2025-07-29

2025-07-31

2025-08-05

2025-08-07

2025-08-12

2025-08-14

2025-08-19

2025-08-21

2025-08-26

2025-08-28

2025-09-02

2025-09-04

2025-09-09

2025-09-11

Initiez-vous à la peinture sur porcelaine et décorez votre propre objet sans pour autant maîtriser le dessin !

Inscription obligatoire.

Dès 8 ans adapté aux enfants et aux adultes.

Initiez-vous à la peinture sur porcelaine et décorez votre propre objet sans pour autant maîtriser le dessin !

Inscription obligatoire.

Dès 8 ans adapté aux enfants et aux adultes. .

Le Hôme Avenue du Président Coty

Varaville 14390 Calvados Normandie +33 6 62 50 12 48

English : Initiation peinture sur porcelaine

Learn to paint on porcelain and decorate your own object without having to master drawing!

Registration required.

Ages 8 and up.

German : Initiation peinture sur porcelaine

Führen Sie sich in die Porzellanmalerei ein und dekorieren Sie Ihr eigenes Objekt, ohne das Zeichnen zu beherrschen!

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Ab 8 Jahren.

Italiano :

Imparate a dipingere su porcellana e a decorare i vostri oggetti senza dover imparare a disegnare!

Iscrizione obbligatoria.

A partire dagli 8 anni, adatto a bambini e adulti.

Espanol :

¡Aprende a pintar sobre porcelana y decora tu propio objeto sin tener que dominar el dibujo!

Inscripción obligatoria.

A partir de 8 años, apto para niños y adultos.

L’événement Initiation peinture sur porcelaine Varaville a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge