Initiation pelote basque Saint-Pée-sur-Nivelle
jeudi 20 août 2026 · Saint-Pée-sur-Nivelle
Informations pratiques
Saint-Pée-sur-Nivelle
Initiation pelote basque
Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Basé à Saint-Pée-sur-Nivelle, Jérémy propose des initiations des différentes spécialités de la pelote basque pour une durée d’environ 1h15. Activité en extérieur (fronton) et également en intérieur (trinquet ou mur à gauche) pour les individuels, familles ainsi que pour les groupes. Possibilité de se déplacer sur les communes voisines.
Sur réservation .
Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
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English : Initiation pelote basque
L’événement Initiation pelote basque Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Pays Basque
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