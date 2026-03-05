Initiation photo nature Bar-lès-Buzancy
Initiation photo nature Bar-lès-Buzancy dimanche 17 mai 2026.
Initiation photo nature
Eglise Bar-lès-Buzancy Ardennes
Tarif : 15 EUR
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
2026-05-17 2026-06-14
06/05 Initiation à la photo animalière : découvrez les techniques d’affût de la faune sauvage lors d’une balade en pleine nature 14/06 Initiation à la proxi et macrophotographie : découverte de la photo des fleurs et insectes en gros plan, et des techniques pour une photo réussie (composition, lumière, mise au point, …)
Eglise Bar-lès-Buzancy 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
06/05 Introduction to wildlife photography: discover wildlife stalking techniques on a nature walk 14/06 Introduction to proxi and macro photography: discover close-up photography of flowers and insects, and techniques for successful photography (composition, light, focus, etc.)
