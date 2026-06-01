Initiation rock 4 temps et après midi dansant rock Prairies St-Martin, quai St-Martin Rennes Dimanche 13 septembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Danse. Initiation au rock 4 temps ouverte à tous, suivie d’un temps de danse libre dans une ambiance guinguette conviviale animée par Rock’n’Joy. viens découvrir ta nouvelle activité de la rentrée.

Venez vivre un moment convivial et dansant avec Rock’n’Joy lors de notre évènement Guinguette Rock, ouvert à tous, débutants comme danseurs confirmés.

L’après-midi commence par **une initiation au rock 4 temps**, animée par nos profs passionnés, qui vous guideront pas à pas dans une ambiance détendue et bienveillante.

Puis **place à la danse libre, pour pratiquer, s’amuser, échanger et profiter de la musique,** avec nos profs présents pour conseiller et encourager.

Dans l’esprit guinguette, le cadre est chaleureux, festif et accessible, idéal pour découvrir la danse autrement.

Evènement susceptible d’être annulé ou reporté en fonction des conditions météorologiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-13T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-13T19:00:00.000+02:00

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contact@rocknjoy.fr https://www.rocknjoy.fr/fr/

Prairies St-Martin, quai St-Martin 48 Canal Saint-Martin, Rennes, France Nord – Saint-Martin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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