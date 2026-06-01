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Initiation salsa Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes

Initiation salsa Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes

Initiation salsa Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes lundi 15 juin 2026.

Lieu : Le Pavillon maison de quartier Bottière

Adresse : 147 route de sainte-Luce

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Heure de début : 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-15 19:00 – 20:00
Gratuit : oui  Adulte, Etudiant, Senior, Tout public 

Venez essayer la salsa avec Aurélien & Laëtitia dans une ambiance décontractée et conviviale. Ouvert à toutes et tous. Présentez-vous directement à la Maison de Quartier lundi 15 juin 2026un peu avant 19h.

Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes 44300


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