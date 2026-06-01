Initiation salsa Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-15 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Adulte, Etudiant, Senior, Tout public

Venez essayer la salsa avec Aurélien & Laëtitia dans une ambiance décontractée et conviviale. Ouvert à toutes et tous. Présentez-vous directement à la Maison de Quartier lundi 15 juin 2026un peu avant 19h.

Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes 44300



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