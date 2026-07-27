Initiation Skate Trottinette Bourcefranc-le-Chapus
lundi 27 juillet 2026 · Bourcefranc-le-Chapus
Informations pratiques
Bourcefranc-le-Chapus
Initiation Skate Trottinette
Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-08-28 15:30:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-28
initiation skate et trottinette freestyle plusieurs niveau d’âge possible rdv au Skate Park (rue Kennedy) MATERIEL FOURNI
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Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine communication@bourcefranc-le-chapus.fr
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English : Skateboarding and Scooter Beginner Class
Skateboarding and Scooter Beginner Classes Freestyle Various age groups welcome Meet at the Skate Park (Kennedy Street) EQUIPMENT PROVIDED
L’événement Initiation Skate Trottinette Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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