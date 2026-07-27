UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bourcefranc-le-Chapus

Initiation Skate Trottinette Bourcefranc-le-Chapus

lundi 27 juillet 2026 · Bourcefranc-le-Chapus

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
17560 Bourcefranc-le-Chapus
Département
Charente-Maritime
Tarif

Bourcefranc-le-Chapus

Initiation Skate Trottinette

Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-08-28 15:30:00

Date(s) :
2026-07-27 2026-08-28

initiation skate et trottinette freestyle plusieurs niveau d’âge possible rdv au Skate Park (rue Kennedy) MATERIEL FOURNI
  .

Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   communication@bourcefranc-le-chapus.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Skateboarding and Scooter Beginner Class

Skateboarding and Scooter Beginner Classes Freestyle Various age groups welcome Meet at the Skate Park (Kennedy Street) EQUIPMENT PROVIDED

L’événement Initiation Skate Trottinette Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

À voir aussi à Bourcefranc-le-Chapus (Charente-Maritime)