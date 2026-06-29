INITIATION SLACKLINE LUNDI 3 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via
lundi 3 août 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via
Informations pratiques
Font-Romeu-Odeillo-Via
INITIATION SLACKLINE LUNDI 3 AOÛT
84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 17:00:00
fin : 2026-08-03 18:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Initiez-vous à la slackline et testez votre équilibre avec les conseils de passionnés, dans une ambiance ludique et accessible à tous.
Gratuit En famille Sous la responsabilité parentale.
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84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
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English :
Try your hand at slacklining and test your balance with tips from enthusiasts, in a fun atmosphere that’s accessible to everyone.
Free For the whole family Under parental supervision.
L’événement INITIATION SLACKLINE LUNDI 3 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-29 par OT DE FONT ROMEU
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